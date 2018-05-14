تحويـــل الأمـــوال مـــن حســـاب إلـــى آخـــر بالهــاتـــف النقــــال!

مؤسسة بريد الجزائر أطلقت خدمة «بريدي موب» لحاملي البطاقة الذهبية

سيتمكّن الجزائريون الحاصلون على البطاقة الذهبية لمؤسسة بريد الجزائر، من تحويل مبالغ مالية من حساباتهم إلى حسابات أخرى من دون التنقل إلى مكاتب البريد عبر تطبيق الهاتف النقال بعد إطلاق مؤسسة بريد الجزائر خدمة «بريدي موب»، وهي الأولى من نوعها في الجزائر بغرض تسهيل مختلف العمليات النقدية على المواطن.

كشف مدير الدراسات بقسم النقدية والمعاملات البريدية المالية لمؤسسة بريد الجزائر، شبل نبيل، أمس، خلال نزوله ضيفا على برنامج «نحن في الخدمة» على أمواج القناة الأولى للإذاعة الجزائرية، عن جديد مؤسسة بريد الجزائر.

ويتعلق الأمر بتطبيق ذكي يمكن تحميله عبر الهواتف النقالة «أندرويد»، والذي يسمح لمالكي البطاقة الذهبية بالاستفادة من خدمة تحويل مبالغ مالية من حساباتهم إلى حسابات أخرى باستعمال ذلك التطبيق ومن دون عناء التنقل إلى مكاتب البريد.

من جهة أخرى، أكد المدير العام لمؤسسة بريد الجزائر، عبد الكريم دحماني، أنه تحسبا لشهر رمضان تم تفعيل كل الإجراءات لتوفير السيولة المالية عبر كل المكاتب البريدية، وذلك لضمان تلبية حاجيات المواطنين من أصحاب الحسابات البريدية وتمكينهم من عمليات السحب النقدي المهمة، والتي تقدر بأكثر من 3 ملايين يوميا.

وأوضح دحماني، أمس، على أمواج القناة الثالثة للإذاعة الوطنية، أن الحاجيات إلى السيولة سجلت خلال شهر رمضان الفارط أكثر من 290 مليار دينار، فيما ينتظر أن تصل هذه السنة إلى أكثر من 358 مليار دينار. وفي هذا الصدد، أكد أن بريد الجزائر اتصلت بمصالح الخزينة العمومية وفروع بنك الجزائر من أجل توفير هذه الأموال، مضيفا أن هذا الإجراء تم اتخاذه من أجل التكفل بطلبات الزبائن في مجال السحب وضمان خدمة أفضل.

كما شدّد المسؤول الأول لبريد الجزائر، على أن جميع مكاتب البريد عبر التراب الوطني والمقدر عددها بـ 3800 مكتب، ستبقى مفتوحة لفترة من الليل خلال العشر الأواخر من الشهر الفضيل، موضحا أن الزبائن يقومون خلال هذه المدة بسحب مبالغ كبيرة لتلبية الحاجيات، خاصة بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وبخصوص عصرنة المؤسسة، كشف دحماني عن برنامج يمتد من 2018 إلى 2020 من أجل تكثيف شبكات البريد وتدشين خدمات إلكترونية لضمان أفضل الخدمات للزبون.

من جهة أخرى، أشار دحماني إلى أن بريد الجزائر يشرف على تسيير قرابة 23 مليون حساب بريدي، منها 5 ملايين لأصحاب حسابات لديهم بطاقة الدفع الإلكتروني.