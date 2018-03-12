تحويل آلي للموظفين في البريد من عقود CDD إلى CDI 

المدير العام أمر بالإسراع في تحويلها بعد سلسلة من التقارير

الإجراء سيتم على دفعات وشمل في المرحلة الأولى قرابة 300 موظف

قائمة بأسماء الموظفين المعنيين تم تحديدها من قبل المديرية العامة للبريد

أمر المدير العام لبريد الجزائر، عبد الكريم دحماني، في تعليمة مستعجلة إلى كل مديري الوحدات، بضرورة إعداد عقود عمل غير محددة المدة CDI لكل عمال البريد الذين يملكون عقود عمل منتهية المدة CDD بعد انتهاء مدة هذه الأخيرة.

شرعت المديرية العامة لبريد الجزائر في تسوية عقود عمالها محددة المدة بعد سلسلة من التقارير التي تلقاها المدير العام، عبد الكريم دحماني، بخصوص وجود العديد من العمال الذين ستنتهي مدة عقود عملهم، وهو ما يعرضهم إلى مغادرة مؤسسة البريد أو الإمضاء على عقود جديدة محددة المدة، وبناء عليه قام بمراسلة كل مديري الوحدات البريدية من أجل تسوية عقود هؤلاء العمال بشكل مستعجل.

وجاء هذا الإجراء من أجل المحافظة على هؤلاء العمال بعد اكتسابهم خبرة في مؤسسة البريد بعد سنوات من الخدمة التي قضوها في مختلف المصالح، حيث تشمل العملية -حسب التعليمة التي اطلعت عليها «النهار»- بشكل خاص سعاة البريد والمكلفين بالزبائن.

وجاء في التعليمة التي بعث بها المدير العام لمختلف مديريه أنه بعد معالجة مصالح البريد لملفات العمال، تبين وجود عدد معتبر من العمال الذين تم توظيفهم بعقود محددة المدة التي أوشكت على الانقضاء.

وبناء على المراسلة، فقد تم توظيف هؤلاء العمال في البداية في إطار جهاز المساعدة على الإدماج المهني DAIP، ثم تم تحويل عقود عملهم إلى صيغة العقد المدعم CTA، ليتم في الأخير تحويلها إلى عقود محددة المدة CDD، و أن فترة عملهم في المؤسسة مكنتهم من اكتساب خبرة مهنية معتبرة.

وجاء في ذات المراسلة، أن القرار اتخذ على اعتبار أن هؤلاء العمال يشغلون أساسا مناصب عمل لمكلفين بالزبائن وسعاة بريد، وبناء عليه فقد تقرر إعداد عقود عمل غير محددة المدة CDI لفائدة العمال الواردة أسماؤهم في القائمة المرفقة التي تكون مرفقة من المديرية العامة لبريد الجزائر فور انقضاء عقود عملهم محددة المدة.