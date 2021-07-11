تحويل أخوين من الأغواط إلى العاصمة أصيبا في انفجار الغاز

إستقبلت اليوم الأحد، في حدود الساعة 8صباحا مصلحة الاستعجالات الطبية الجراحية بالمستشفى الجديد 240سرير في الأغواط. حالتين لأخوين مصابين بحروق درجة ثانية وعميقة.

وحسب بيان ذات المستشفى، فإن هذه الحروق ناجمة عن انفجار للغاز في محل تجاري بحي برج السنوسي. وفور وصولهم تم التكفل بهم نفسيا وطبيا. وكذلك تم استقبال ضحيتين مصابتين بجروح ناجمة عن سقوط جدار بالمنزل اثر الانفجار.

وأسفر التقرير الطبي عن تحويل الحالتين المصابتين بحروق للمستشفى المتخصص بالحروق بالعاصمة.