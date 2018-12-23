تحويل أراضي المقابر المسيحية من أماكن الموت إلى أماكن الحياة !

أكد وزير الشؤون الدينية والأوقاف، محمد عيسى، أن قانون الأوقاف صريح فيما يخص الاستثمار في أراضي الوقف.

وأوضح محمد عيسى، خلال استضافته في قهوة وجورنان، اليوم الأحد،أن الأسبوع المقبل سيصدر من القطاع يحدد القطع الأرضية الصالحة للاستثمار.

ويكون الاستثمار حسب الاقتراحات التي تأتي القطاع من المتعاملين، للنظر في الاستثمار الأنسب للمحيط العمراني والديني الذي هو المسجد.

وعن المقابر المسيحية، قال الوزير،إنها ملك وقفي، وتم استرجاع هذه الأراضي، التي ستتحول من أماكن للموت إلى مستثمرات لأماكن الأحياء.

وأضاف ضيف الحصة، أن اختيار المشاريع يكون حسب ما يتناسب مع تطلعات الوزارة في العصرنة والحداثة.