تحويل أزيد من 25 مليار دينار إلى ميزانية وزارة الصحة لشراء اللقاحات ضد كورونا

صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية مرسوما رئاسيا يتضمن تحويل ازيد من 25 مليار دينار إلى ميزانية وزارة الصحة. وذلك من اجل تمويل عمليات شراء اللقاحات المضادة لفيروس كورونا.

نص المرسوم على إلغاء مبلغ 25 مليار و138 ملبيون و125 ألف دينار من ميزانية 2021 لتسيير ميزانية وزارة الصحة. ومساهمة إستثنائية لمعهد باستور الجزائر بعنوان شراء لحساب الدولة لقاحا ضد كوفيد 19.

والجدير بالذكر ان ايمن بن عبد الرحمان أكد في تصريحات أخيرة أن الجزائر اقتنت “أكثر من 9 ملايين لقاح”. وسيتم اقتناء 9 ملايين و200 ألف جرعة لقاح في شهر أوت بالإضافة إلى 5 ملايين جرعة ستصل في شهر سبتمبر.

كما ان الوزير الأول أشار في وقت سابق إلى أن ابتداء من منتصف سبتمبر المقبل، ستنطلق وحدة إنتاج اللقاح. وذلك في قسنطينة بقدرة إنتاج 2,5 مليون جرعة.