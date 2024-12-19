تحويل أكثر من 10 آلاف طن من اللحوم نحو الولايات الشمالية

كشف وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري يوسف شرفة، أنه تم ترخيص تسويق اللحوم الحمراء المطابقة للمعاير الصحية والتقنية. بناء على دفتر الشروط، من ولايات الجنوب إلى ولايات الشمال. وذلك لتمكين المتعاملين الاقتصاديين تموين ولايات الشمال باللحوم الحمراء.

وأوضح الوزير خلال رده على سؤال لنائب بمجلس الأمة، أنه تم تحويل خلال سنة 2021، كمية إجمالية من اللحوم مقدرة بأكثر من 403 طن. منها أكثر من 193 طن من ولاية أدرار وأكثر من 210 طن من ولاية تمنراست. وفي سنة 2022 تم توجيه أكثر من 3.116 طن من اللحوم، منها أكثر من 986 طن من ولاية أدرار. و2130 طن من ولاية تمنراست.

أما في سنة 2023 تم تحويل أكثر من 11.771 طن من اللحوم الحمراء. منها أكثر من 5.763 طن من ولاية أدرار و أكثر من 6.008 طن من ولاية تمنراست.

وإلى غاية شهر نوفمبر من سنة 2024 تم تحويل كمية إجمالية من اللحوم تفوق 10.287 طن من اللحوم. منها أكثر من 6863 طن من ولاية أدرار. وأكثر من 3.424 طن من ولاية تمنراست وكذا توجيه أكثر من 647 طن من الأحشاء والكبد.

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