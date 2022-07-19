تحويل أكثر من 600 ألف مركبة إلى سيرغاز

كشف الرئيس المدير العام لمؤسسة “نفطال”، عن تحويل أكثر من 600 ألف مركبة لوقود غاز البترول المميع “سيرغاز” وطنيا. كما أوضح منور أن عدد السيارات التي حولت إلى وقود غاز البترول المميع وطنيا يناهز حاليا 625.000 سيارة.

في حين، أضاف أن المؤسسة تطمح إلى رفع هذا العدد إلى نحو مليون سيارة خلال السنتين المقبلتين. من خلال تكثيف الحملات التحسيسية لفائدة المواطنين. بالإضافة إلى تخفيض تكاليف الطاقم وتركيبه لتشجيعهم على استعمال وقود غاز البترول المميع. الذي يسمح باقتصاد كميات معتبرة من البنزين إضافة إلى عامل المحافظة على البيئة.

كما حرص القائمون على تظاهرة “أيام العائلة” في طبعتها الرابعة على تخصيص جناح خاص لتعريف المواطنين بمزايا استعمال وقود غاز البترول المميع. والإجراءات التي يجب أن يتقيد بها سائقو المركبات المزودة بهذا النوع من الوقود لتفادي وقوع الحوادث لاسيما خلال فصل الصيف.

في حين، يتخلل هذه التظاهرة التي أعيد إطلاقها هذه السنة بعد سنتين من التوقف بسبب جائحة كورونا, تنظيم ورشات للتسلية. لفائدة الأطفال والعائلات بمحطة الخدمات “تمزقيدة”. وهي نفس التظاهرة التي تم إطلاقها اليوم أيضا بمحطة الخدمات “يلل” بولاية غيليزان ومحطة “بابور” بولاية سطيف.