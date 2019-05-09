تحويل أموال الحوالات من «البـوسطــــــة» بـSMS

بريد الجزائر أعلن عن دخول خدمة «حوالتك» الشهر المقبل

عملية التحويل تتم بين رقم المستفيد ورقم المرسل بشكل مباشر

المرسل يمكنه استعادة المبلغ في حالة انقضاء الآجال القانونية للحوالة

أعلنت مؤسسة بريد الجزائر عن إطلاقها لخدمة جديدة تحمل اسم «حوالتك» والخاصة بالحوالات الإلكترونية، وهذا بداية من الشهر القادم.

مما سيمكن كل زبائن مؤسسة بريد الجزائر، من الاستفادة من هذه الخدمة من خلال استعمال الهاتف المحمول في تحويل أمواله في شكل حوالات بكل أريحية.

وستفرض الخدمة الجديدة «حوالتك» التي أطلقتها مؤسسة بريد الجزائر على الشخص المرسل التصريح برقم هاتفه كمرسل مع رقم الشخص المستفيد من الحوالة الإلكترونية.

وبعد عملية الحجز سيتلقى الشخص المستفيد رسالة نصية قصيرة «أس أم أس»، تحتوي على رمز سري خاص يستخدمه لسحب مبلغ الحوالة من أي مكتب بريدي على المستوى الوطني.

وفي ذات السياق، أطلقت مؤسسة بريد الجزائر خدمة ثانية خاصة بشهر رمضان باسم «ريحة البلاد».

حيث يستلزم على الشخص المستفيد أن يكون مرفقا ببطاقة التعريف الوطنية، ومرفق بالرقم السري الذي يتحصل عليه المستقبل من المرسل لتسلم الحوالة.

ويمكن للشخص الذي قام بإرسال الحوالة الإلكترونية استعادة المبلغ في حالة انقضاء الآجال القانونية، لسحب مبلغ الحوالة.

حيث وفي حالة عدم تسلم المبلغ سيستقبل الشخص المرسل رسالة نصية مع رمز سري لاستعادة المبلغ.