تحويل الأوعية العقارية المسترجعة بعد القضاء على السكنات الهشة لمشاريع “عدل”

قدّم مدير الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره “عدل”، طارق بلعريبي، أمس الخميس، عرضا مفصلا عن أسباب عدم انطلاق بعض المشاريع السكنية.

وقد ترأس أمس الخميس، وزير السكن، كمال ناصري، رفقة والي العاصمة، يوسف شرفة اجتماعا تقنيا.

وخلال الاجتماع، أبرز مدير وكالة عدل، أن عدم توفر الأوعية العقارية، هو الذي أعاق الإنطلاق في المشاريع.

وفي هذا الصدد تمّ الاتفاق مع الوالي على إحصاء كل الأوعية العقارية التي تمّ استرجاعها من جراء القضاء على السكنات الهشة، وكذا كل الجيوب العقارية المتوفرة وتحويلها لمشاريع وكالة عدل.

كما اتفق الوزير والوالي، على خارطة طريق، من شأنها حلحلة كل العوائق التي قد تحول دون بلوغ الأهداف المسطرة.

كما سيتم تنظيم اجتماعات دورية للوقوف على مدى إزالة جميع العوائق حتى الانتهاء منها نهائيا.

للإشارة، ضم الاجتماع كل من الأمين العام والمدراء المركزيون للوزارة، مدير الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره “عدل”، مدير السكن ومدير التعمير لولاية الجزائر.

بالإضافة إلى المكلفين بتسيير ملف السكن على مستوى ديوان والي ولاية الجزائر.