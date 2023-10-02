تحويل الأولياء لأبنائهم.. هذا ما قاله وزير التربية

أكد وزير التربية الوطنية، عبد الحكيم بلعابد، اليوم الإثنين، أن كل المؤشرات المتعلقة بالدخول المدرسي كانت إيجابية. بحيث التحق أبناؤنا التلاميذ بمؤسساتهم التعليمية في ظروف حسنة.

وقد ترأس وزير التربية الوطنية، عبد الحكيم بلعابد، اليوم الإثنين، ندوة وطنية من مقر الوزارة بالمرادية، عبر تقنية التحاضر المرئي.

وحضر أشغالها إطارات من الإدارة المركزية، مديرو التربية، الأمناء العامّون لمديريات التربية. ورؤساء مصالح: المستخدمين، التنظيم التربوي والدراسة والامتحانات.

وأشار الوزير إلى أن كل المؤشرات المتعلقة بالدخول المدرسي كانت إيجابية. بحيث التحق التلاميذ بمؤسساتهم التعليمية في ظروف حسنة.

وشدّد الوزير على مواصلة المجهودات بالتنسيق مع الولاة لإيجاد الحلول الكفيلة بتذليل الصعوبات التي قد تظهر هنا وهناك، تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون في مجلس الوزراء المنعقد أمس الأحد والتكفّل بانشغالات أولياء التلاميذ المتعلّقة بتمدرس أبنائهم.

وفي ذات السياق، ذكّر الوزير بمواصلة تنفيذ الإجراءات المقرّرة لتسهيل تحويل الأولياء لأبنائهم. خاصة الذين استفادوا من عمليات الإسكان على مستوى الأقطاب الحضرية والتجمعات السكنية الجديدة. وفقا للنصوص والتدابير التنظيمية المعمول بها.

كما أمر الوزير بالسهر على تكليف موظفين مؤهلين لتأطير عملية الاستقبال. على مستوى مقر مديريات التربية أو في الأماكن المخصّصة لذلك، قصد معالجة الانشغالات المطروحة.

ختاما أكد الوزير، على ضرورة إتمام جميع العمليات المقرّرة في آجالها وتحيين كافة الوضعيات على الأرضية الرقمية لوزارة التربية الوطنية.