تحويل الرحلات الجوية من هذا المطار ابتداءً من جويلية

أعلنت شركة الخطوط الجوية الجزائرية، في بيان لها مساء اليوم الأربعاء، تحويل جميع الرحلات الجوية من وإلى مطار حاسي مسعود إلى مطار ورقلة. وذلك اعتبارا من الأول من جويلية وحتى استكمال أعمال التهيئة.

وحسب بيانٍ للشركة الوطنية للنقل الجوي، فإن هذا القرار جاء بسبب الأشغال الجارية على مدرج مطار حاسي مسعود.

كما تقدّمت الجوية الجزائرية باعتذارها عن أي إزعاج قد ينجم عن هذا الإجراء المؤقت. مؤكدة حرصها على توفير أفضل الخدمات وضمان راحة وسلامة المسافرين خلال فترة التحويل.

ودعت الشركة زبائنها إلى التواصل مع مركز الاتصال عبر الرقم المختصر: 3302، لمزيد من المعلومات والاستفسارات.