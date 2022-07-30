تحويل الرحلات من وإلى مطار لندن هيثرو مستمر حتى 31 أوت

أعلمت الخطوط الجوية الجزائرية، مسافريها من والى لندن بأن عملية تحويل رحلات مطار هيترو إلى مطار ستانستد مستمرة إلى غاية 31 أوت 2022.

وأوضح بيان للجوية الجزائرية، بأن تحويل الرحلات سيتم كما يلي:

الرحلة الجزائر – لندن هيثرو AH2054 تصبح AH2354 الجزائر – لندن ستانستد على الساعة 14:50.

والرحلة لندن هيثرو – الجزائر AH2055 تصبح AH2355 لندن ستانستد – الجزائر على الساعة 19:00.

وتدعو الخطوط الجوية الجزائرية إلى الحضور مباشرة إلى مطار ستانستد، كما تحرص على إخبار مسافريها بأي تطور جديد للوضع.