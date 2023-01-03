تحويل السعيد بوتفليقة إلى المؤسسة العقابية البيض

قامت إدارة السجون بتحويل السعيد بوتفليقة مستشار وشقيق الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة. من سجن الحراش الى المؤسسة العقابية بالبيض.

وحسب مصادر النهار سوف تتم محاكمة السعيد بوتفليقة عن طريق المحاكمة عن بعد يوم غد الاربعاء. بمحكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد بالجزائر العاصمة. رفقة رجال الأعمال المتابعين في قضايا الفساد من بينهم علي حداد، محي الدين طحكوت. الإخوة كونيناف و احمد معزوز ومحمد بعيري الى جانب متهمين اخرين. بعدما وجهت لهم تهم تضمنها قانون مكافحة الفساد و الوقاية من بينها إخفاء عائدات إجرامية ناتجة عن جرائم الفساد. وإخفاء عائدات إجرامية من خلال إخفاء مصدرها الإجرامي وتبييض الأموال ومخالفة الصرف .

وتأتي هذه اجراءات التحويل بعدما سبق و ان تمت ادانة السعيد بوتفليقة بعقوبات سالبة للحرية اخرها خلال شهر اكتوبر الماضي بعدما تمت ادانته بالغرفة العاشرة لدى مجلس قضاء الجزائر بعقوبة 8 سنوات حبسا نافذا في قضية القناة الاستمرارية .