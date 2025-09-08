تحويل الطلبة الجامعيين.. وزارة التعليم العالي تكشف عن الرزنامة

وجّهت المديرية العامة للتعليم والتكوين بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي مراسلة. إلى رؤساء الندوات الجهوية بخصوص تحويلات الطلبة القدامى.

وأكدت المديرية من خلال المراسلة، أن فترة تحويلات الطلبة القدامى داخل نفس المؤسسة الجامعية أو خارجها، ومن ميدان نحو ميدان آخر. ومن شعبة إلى أخرى قد تقرّر يكون عبر نظام “بروغرس” PROGRES. بداية يوم السبت 13 إلى يوم الجمعة 19 سبتمبر 2025.

كما أن معالجة طلبات التحويل ستكون من يوم السبت 20 إلى يوم الثلاثاء 23 سبتمبر 2025.

أما الإعلان عن نتائج التحويلات، فقد تم تحديده يوم الأربعاء 24 سبتمبر 2025.

وأشارت المديرية أن تأكيد التحويل. و دفع الرسوم والتسجيل النهائي سيكون في الفترة الممتدة من يوم الأربعاء 24 إلى يوم السبت 27سبتمبر 2025.