تحويل القاضي المكلف بالتحقيق في قضية كوكايين البوشي

شملت حركة التحويل التي أقرها المجلس الأعلى للقضاء قاضي التحقيق المكلف بالتحقيق في قضية محاولة إغراق الجزائر بـ7 قناطير كوكايين صيف 2018.

وعلمت “النهار أونلاين”من مصادر قضائية موثوقة أن قاضي التحقيق بالغرفة التاسعة بالقطب الجزائي المتخصص بمحكمة سيدي محمد قد تم تحويله لمحكمة خارج العاصمة.

وأكدت ذات المصادر أن قاضي التحقيق المدعو”س.س” المشرف على ملف أكبر قضية مخدرات شهدتها الجزائر قد جرى تحويله ضمن الحركة الأخيرة، حيث تم نقله إلى محكمة المدية.

وتجدر الإشارة إلى أن هذا القاضي أشرف على التحقيق في أشهر وأعقد قضية عرفتها الجزائر وهي قضية 7 قناطير من الكوكايين التي باتت تسمى قضية “كمال البوشي” منذ أزيد من سنة ونصف.

وتفرعت عن القضية الرئيسية عدة قضايا منها قضية المحافظين العقارين و قضية الإمتيازات التي كان يمنحها المتهم الرئيسي لموظفين وقضاة.

وتجدر الإشارة إلى أن قاضي التحقيق بالغرفة الخامسة بالقطب الجزائي المتخصص هو من يشرف على مهام قاضي التحقيق بالغرفة التاسعة بالنيابة إلى غاية تعيين قاض أخر