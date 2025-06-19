تحويل المحلات المنجزة في إطار تشغيل الشباب لملك البلديات…هذا هو الجديد

كشف وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، ابراهيم مراد بخصوص تحويل المحلات المنجزة في إطار جهاز تشغيل الشباب من الأملاك الخاصة للدولة إلى الأملاك التابعة للبلديات أنه سيتم التكفل بالأمر كما ينبغي.

وقال الوزير في اجابته على أسئلة نواب البرلمان أن “البلديات ستعمل على إعادة تأهيل بعض المحلات المتدهورة وإعادة استغلالها بطريقة ناجعة.كأملاك مدرة للمداخيل. من خلال جعلها أداة إستراتيجية لتعزيز الموارد المالية للبلديات”.

أما , ذكر السيد مراد.