تحويل المدن الجديدة والاقطاب الحضرية إلى ولايات منتدبة مستقبلا

كلف الوزير الاول نور الدين بدوي اليوم خلال اجتماع المجلس الوزاري المشترك ، وزير الداخلية، بمعية الوزراء المعنيين، بالعمل على تسريع عملية تجسيد لا مركزة تسيير المدن الجديدة والأقطاب الحضرية.

لاسيما من خلال تنصيب الولايات المنتدبة الجديدة ومديرياتها التنفيذية بكل من سيدي عبد الله بالجزائر العاصمة وبوعينان بالبليدة وذراع الريش بعنابة وعلي منجلي بقسنطنية وذلك في أقرب الآجال، مع ضمان التأطير الإداري والتقني اللازم لعملهم.

وتكليف وزير الداخلية بإعداد دراسة استشرافية حول المدن الجديدة والأقطاب الحضرية، تشرف عليها المديرية العامة لتهيئة الإقليم وجاذبيته، تنجزها كل من الوكالة الوطنية لتهيئة الإقليم والمركز الوطني للدراسات والتحاليل المتعلقة بالسكان والتنمية، مع إشراك مراكز البحث والمختصين في المجال.

تهدف هذه الدراسة إلى وضع رؤية متكاملة تعزز من جاذبية هذه المدن الجديدة والأقطاب الحضرية وتقدم تصورا واضحا حول افاق تطورها في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، في إطار التنمية المستدامة.

تحرير الاستثمار في المرافق الجوارية على مستوى المدن الجديدة والأقطاب الحضرية، من خلال فتح المجال أمام المرقين الخواص للمشاركة في إنجاز هذه المشاريع المهيكلة، وكذا السماح للمستثمرين من تجسيد مشاريع منشآت ثقافية واجتماعية ورياضية وشبانية، وفق نظرة تشاركية وتكاملية تخفف الضغط على ميزانية الدولة، ويتناسب مع تطلعات مختلف فئات المجتمع.

وفي هذا الإطار تم تكليف وزير السكن بتنظيم ندوة موسعة بمشاركة كل المتدخلين والمتعاملين الاقتصاديين والخبراء لبحث الإشكاليات المتعلقة بتنظيم المدن الجديدة وتسييرها وتمويل الاستثمارات المنجزة بها.