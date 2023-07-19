تحويل المسافرين الجزائريين من المعبر البري أم الطبول إلى العيون

قامت صبيحة اليوم السلطات المسؤولة بالمركز الحدودي البري ام الطبول في الطارف، بتحويل المسافرين القادمين من مختلف ولايات الوطن على معبر ام الطبول للدخول الى تونس الشقيقة، إلى معبر العيون، وذلك لتفادي اي طارئ محتمل من النيران. حيث تم استقبال العديد من المسافرين بالمعبر الحدودي العيون والتكفل بهم بالرغم من الطوابير الكبيرة هناك.

وتجدر الاشارة في دات السياق و في عملية استباقية فقد تم إرسال رتل متحرك من الحماية المدنية. ورجال الغابات، إلى المركز الحدودي ام الطبول ، تحسبا لانتشار النيران. سيما وأن 5 كلم بين منطقة ملولة التونسية و ام الطبول الجزائرية.