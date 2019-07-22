تحويل المناطق الصناعية إلى مراكز أعمال مجهزة بفنادق.. مطاعم وبنوك وتأمينات

تحضر وزارة الصناعة و المناجم، في اطلاق مشروع إعادة تهيئة شاملة للمناطق الصناعية، التي تسيرها الدولة عن طريق شركة “ديفانديس” لتسيير المناطق الصناعية الـ72 المنتشرة عبر كافة التراب الوطني.

وحسب المعلومات التي تحوزها “النهار اونلاين” نقلا عن مصادر مسؤولة بوزارة الصناعة، فإن شركة “ديفانديس” لتسيير المناطق الصناعية تحضر لاعادة تهيئة و جهيز شاملة للمناطق الصناعية التابعة لها.

و هذا من خلال استحداث مراكز لدعم الاستثمار ومنشآت فندقية داخل هذه المناطق.

و أضاف ذات المصدر، بأن عملية التجهيز هذه ستشمل أيضا انجاز مطاعم وفروع ووكالات للبنوك، شركات التأمين بمختلف اشكالها، وروضات أطفال للعمال الدين ينشطون بهذه المناطق.

وجاءت هده الإجراءات حسب مصدر “النهار أونلاين”من أجل تنويع مداخيل شركة تسيير المناطق الصناعية، تخفيف الضغط على المدن من خلال توفير كل الخدمات للآلاف من العمال داخل المناطق الصناعية.

كما سيتم من خلال هذا المشروع، العمل على استحداث خدمة للنقل الجماعي لصالح العمال، مع مراعاة ساعاة العمل، مع الشروع في عمليات صيانة دورية للمنشات و المرافق داخل المناطق الصناعية.