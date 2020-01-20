تحويل جريحين من ضحايا المجزرة المرورية بالوادي إلى مستشفى باتنة

تم مساء أمس الأحد، تحويل جريحين إثنين من ضحايا المجزرة المرورية بالوادي، من بسكرة، إلى المستشفى الجامعي لباتنة، وذلك لإستكمال علاجهما.

وحسبما أفاد به مدير المؤسسة الإستشفائية بشير بناصر ببسكرة، لـ”واج”، فإن الجريحين اللذين تم تحويلهما إلى مستشفى بسكرة، كانوا من بين 7 حالات أخرى.

وأوضح ذات المتحدث، أن الجريحين واللذان ينحدران من ولايتي جيجل وسطيف، تم التكفل بهما في مستشفى بسكرة، وبعد إجراء الفحوصات اللازمة لهما، تم تحويلهما نحو المستشفى الجامعي لباتنة لتعذر التكفل بهما.

وفيما يخص الحالات الـ5 الأخرى المحولة لمستشفى عاصمة الزيبان، أكد ذات المتحدث أن وضعياتهم مستقرة.

مضيفا، أنه قد تم إجراء عملية جراحية لأحدهما أصيب بكسور، فيما تخضع الحالات الأخرى للعناية الطبية.

وكان قد تم إجلاء جريحين من موقع الحادث على متن سيارات الإسعاف، وحولت الحالات الأخرى لمستشفى بسكرة.

للإشارة فإن الجرحى الـ7، هم من بين ضحايا حادث المرور الأليم الذي وقع أمس الأحد، بعد إصطدام حافلتين، على الطريق الوطني الرابط بين بسكرة والوادي، مخلفا 13 قتيلا وعديد المصابين.