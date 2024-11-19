تحويل حركة المرور لإنجاز محطتي الدفع للطريق السيّار بموزاية وخميس الخشنة

أعلنت الجزائرية للطرق السيّارة عن استئناف أشغال إنجاز محطتي الدفع للطريق السيّار بموزاية “البليدة” و خميس الخشنة “بومرداس”.

وأشارت المؤسسة إلى تحويل مسار حركة السير إلى داخل أروقة محطتي الدفع. وذلك في إطار استكمال أشغال إنجاز محطتي الدفع للطريق السيّار خميس الخشنة “بومرداس” و موزاية “البليدة”. أين سيتم تحويل مسار حركة السير للمركبات المتوجهة نحو الجزائر إلى داخل محطات الدفع للعبور عبر الأروقة المخصصة لها.

وسيتم تحويل حركة المرور من موزاية “البليدة” الجزائر عبر محطة الدفع، بدءا من يوم السبت 23 نوفمبر 2024، على الساعة 08سا00. ومن خميس الخشنة “بومرداس” الجزائر عبر محطة الدفع، بدءا من الثلاثاء 26 نوفمبر 2024، على الساعة 08 سا00 مع تحويل “مؤقت” لمدة عشرة أيام لمركبات الوزن الثقيل المتوجهين نحو الجزائر إلى الطريق الوطني رقم 05 على مستوى محول الأخضرية بولاية البويرة.

وأوضحت المؤسسة أن مسار حركة السير من موزاية “البليدة” نحو وهران مفتوح و بدون تغيير. بالإضافة كذلك إلى مسار حركة السير من خميس خشنة “بومرداس” نحو البويرة مفتوح و بدون تغيير.

كما أكدت الجزائرية للطرق السيارة، أنه ومن أجل ضمان سلامة مستعملي الطريق السيار. تم وضع إشارات تنبيه عند الاقتراب من محطة الدفع ، مع تحديد السرعة القصوى بـ 30 كلم/سا لعبور المحطة.

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