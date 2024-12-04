تحويل حركة المرور لمركبات الوزن الثقيل بالطريق السيّار “شرق-غرب” بعين الترك

سيتم تحويل حركة المرور بالنسبة لمركبات الوزن الثقيل على مستوى “واد الرخام” بلدية عين الترك. إتجاه الجزائر بداية من الخميس بسبب وجود أشغال.

وأفادت مصالح الدرك الوطني، أنه وتبعا للقرار الولائي الصادر عن والي ولاية البويرة، فإنه سيتم تحويل حركة المرور بالنسبة لمركبات الوزن الثقيل بالضبط على مستوى واد الرخام بلدية عين الترك إتجاه الجزائر. إلى الطريق الولائي رقم 05 ومنه إلى الطريق الوطني رقم 05. إلى غاية مدخل الطريق السيار شرق غرب بمنطقة الكاليتوس بلدية القادرية.

وسيتم غلق الطريق بداية من يوم غد الخميس 05 ديسمبر 2024 لمدة شهرين بسبب وجود أشغال.