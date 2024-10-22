تحويل حركة المرور للمتجهين من العاصمة نحو البويرة عبر محوّل خميس الخشنة

أعلنت قيادة الدرك الوطني عن تحويل حركة المرور بالنسبة للمتجهين من ولاية الجزائر اتجاه ولاية البويرة عبر محول خميس الخشنة. وذلك بسبب الحادث الخطير الذي وقع بالطريق السيار شرق غرب اتجاه قسنطينة، بالدرابلية، بلدية بودربالة.

وأفاد تنبيه لقيادة الدرك الوطني، عبر صفحتها المختصة في الإعلام المروري “طريقي” أنه تم تحويل حركة المرور. بالنسبة للمتجهين من العاصمة نحو البويرة عبر محول خميس الخشنة. وذلك بسبب احتراق ثلاث شاحنات بالطريق السيار شرق غرب، على مستوى منحدر بودربالة اتجاه قسنطينة.

كما أكدت قيادة الدرك الوطني أن وحداتها العاملة بالميدان رفقة المصالح المعنية متواجدة بعين المكان من أجل إطفاء الحريق وإعادة حركة المرور إلى طبيعتها.

للإشارة، كان هذا الحادث الخطير الذي أودى بحياة شخص قد تسبب بتوقف كلي لحركة المرور.