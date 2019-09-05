تحويل رئيس بلدية المنيعة و13 متهم إلى محكمة غرداية

أمر وكيل الجمهورية لذي محكمة المنيعة بتحويل رئيس بلدية المنيعة والمتهمين 13 إلى محكمة غرداية.

وذلك نظرا للضبطية القضائية التي يحوزها رئيس بلدية المنيعة حيث يمنع القانون التحقيق معه في المحكمة التي تتواجد باقليم اختصاصه.

وينتظر ان يتم النظر في ساعات متأخرة من الليل في قضية مير المنيعة والمتهمين 13 في حرق سيارات اطارات الدولة.

منها سيارة ابن الوالي المنتدب للمنيعة وسيارة رئيس محكمة المنيعة الي جانب محاولة حرق سيارة شرطي.

اين وجهت لهم تهم ثقيلة منها تكوين جمعية اشرار لارتكاب افعال تخريبية وردت في المادة 87 مكرر والتي تخص الاعمال الارهابية الي جانب تهم متعددة اخرى