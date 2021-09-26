تحويل رجل الأعمال التونسي “نبيل القروي” وشقيقه من سجن بوصوف بقسنطينة إلى سجن الحراش

حوّل رجل الأعمال التونسي نبيل القروي وشقيقه، اليوم الأحد، من سجن بوصوف بقسنطينة إلى سجن الحراش.

وجاءت عملية نقل القروي وشقيقه بعد تحويل ملف قضيته من القطب المتخصص لقسنطينة إلى قطب محكمة سيدي امحمد، أين سيشرف قاضي التحقيق بالقطب الجزائي المتخصص بذات المحكمة على استكمال مجريات التحقيق القضائي.

وتجدر الإشارة، إلى أن نبيل القروي وشقيقه متهمان بجنحة الدخول إلى التراب الوطني واجتياز الحدود بطريقة غير شرعية شقيق برلماني سابق تورط في عملية تهريب القروي وإخفائه وإيوائه في تبسة.