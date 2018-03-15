تحويل رفات 132 شهيد إلى مقبرة الشهداء بالنعامة

تم اليوم الخميس استخراج رفات 132 شهيدا، كانوا قد دفنوا بمقبرة عمومية تقع بمنطقة “الظلعة “بعين الصفراء في النعامة.

وهذا تحسبا لتحويلهم وإعادة دفنهم بمقبرة الشهداء التي تم ترميمها وتهيئتها بمنطقة “بن دومة” بالمدخل الشمالي لهذه البلدية.

وجاءت هذه العملية تزامنا مع الإحتفالات الوطنية لعيد النصر التي ستحتضنها هذه السنة ولاية النعامة.

وتمت هذه العملية بحضور الأسرة الثورية ومجاهدي المنطقة الذين أشرفوا رفقة

أفراد الجيش الوطني الشعبي.

بالإضافة إلى عناصر الحماية المدنية على استخراج هذه الرفات من القبور التي دفنت فيها سابقا بمقبرة “الظلعة” ووضعها بصناديق خشبية.

بعد لفها في قماش أبيض و تغطية هذه الصناديق بالعلم الوطني ليتم تحويلها عقب ذلك ووضعها مؤقتا بملحقة دار الثقافة بعين الصفراء.

في انتظار إعادة دفنها يوم لاثنين المقبل 19 مارس الموافق لعيد النصر.