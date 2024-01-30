تحويل سير مركبات الوزن الثقيل بالطريق السيار شرق-غرب

أعلنت مصالح الدرك الوطني، اليوم الثلاثاء، عن تحويل حركة المرور بالنسبة لسائقي مركبات ذات الوزن الثقيل عبر الطريق الوطني رقم 05 بالطريق السيار شرق-غرب، ابتداء من اليوم.

وجاء في منشور لذات السلك الأمني عبر صفحته الرسمية على موقع فايسبوك “نعلم مستعملي الطريق السيار شرق _غرب. أنه يتم الآن تحويل حركة المرور بالنسبة لسائقي مركبات ذات الوزن الثقيل عبر الطريق الوطني رقم 05. على مستوى محول الأخضرية إتجاه الجزائر بسبب وجـود أشغال”.

كما أشار ذات المصدر أن بداية الأشغال ستكون ابتداءا من هذا اليوم 30 جانفي 2024، وتستمر لمدة شهر (30 يوما ).

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