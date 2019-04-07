تحويل عقود “لانام” في الإدارات إلى المؤسسات الإقتصادية العمومية

الإجراء يخصّ المتعاقدين المستفيدين من عقود إدماج CID و CIP

إعطاء الأولوية في التوجيه إلى عروض العمل الكلاسيكية بمراعاة الأقدمية

كشفت وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، أن العمال المتعاقدين المستفيدين من عقود الؤدماج CIPوCID لدى المؤسسات والإدارات،

سواء البلديات أوالدائرة أومديرية التربية أومديرية الصحة ومديرية الضرائب، أنه بإمكانهم تحويل عقودهم إلى المؤسسات الاقتصادية العمومية،

كما أكدت الوزارة الوصية أن العمال لهم الأولوية في التوجيه في عروض العمل الكلاسيكية مع مراعاة الأقدمية.

وحسب المعلومات المتوفرة لدى “النهار”، أمرت وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي مديري الوكالات الوطنية للتشغيل “لانام”، أن كافة المتعاقدين المستفيدين

من عقود الإدماج CID وCIP لدى المؤسسات والإدارية سواء البلديات والدائرة ومديرية التربية ومديرية الصحة مديرية الضرائب بإمكانهم تحويل

عقودهم إلى المؤسسات الاقتصادية العمومية، على غرار بريد الجزائر واتصالات الجزائر والبنوك وديوان الترقية والتسير العقاري.

كما أكدت الوزارة الوصية أن العمال الحاملين لعقود التشغيل بالصيغ السابقة، لهم الأولوية في التوجيه في عروض العمل الكلاسيكية

مع مراعاة الأقدمية في توظيفهم بالمؤسسات.

وللإشارة، قامت وزارة العمل بإحصاء 72 من المئة منهم يتواجدون في القطاع الإداري، مؤكدة أن أزيد من 2 مليون شاب استفادوا من هذا الجهاز.

من بينهم 1.7 مليون تم إدماجهم بصفة دامت في سوق الشغل بمختلف الصيغ، مضيفة أن المبلغ المالي الإجمالي الذي رصد

لتنفيذ هذا الجهاز منذ إطلاقه سنة 2008، قدر بـ735 مليار دينار.

كما أوضحت أنه خلال التسعة أشهر الأولى من السنة الماضية، تم إدماج 38.920 شاب طالب شغل لأول مرة، موضحا

أن 75 من المئة من عمليات الإدماج في هذا الجهاز تم تحقيقها في القطاع الاقتصادي.

وأكدت وزارة العمل والضمان الاجتماعي، أنه سيتم إعطاء الأولوية للشباب المدمجين في جهاز المساعدة على الإدماج المهني.

وذلك في عمليات التنصيب الكلاسيكي في عالم الشغل خلال سنة 2019، مبرزة أن من بين مجموع المتواجدين حاليا في هذا الجهاز

408038 يوجد 100000 مستفيد لم يتمم فترة سنة من إدماجه في هذا الجهاز.