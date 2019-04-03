تحويل “علي حداد” إلى سجن الحراش

تم تحويل رجل الأعمال “علي حداد” إلى سجن الحراش بعد سماع أقواله أمام قاضي التحقيق .

حيث مثل أمام قاضي التحقيقي لدى محكمة بئر مراد رايس، حيث دامت جلسة الاستماع لساعات في التهم الموجهة له.

سيخضع حداد لتحقيق ثاني مع فصيلة أبحاث الدرك الوطني اليوم التي ستحقق معه في قضايا الفساد.

وحسب المعلومات المتوفرة لدى “النهار” فإن رجل الأعمال علي حداد سيخضع للتحقيق رفقة عدد كبير من رجال الأعمال.

للإشارة فقد وجد بحوزته 3 جوازات سفر بطريقة غير قانونية، استفاد منها بالتواطؤ من دائرة بئر مراد رايس بالعاصمة.

كما أن علي حداد ورد إسمه ضمن قائمة الممنوعين من السفر إحترازيا بعد فتح تحقيق إبتدائي.