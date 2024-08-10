تحويل فندق من 14 طابقا لعلي حداد في بومرداس لشركة الاستثمار الفندقي

استعادت شركة الاستثمار الفندقي، فندقا مصنفا في خانة أربع نجوم ملكا لرجل الأعمال المحبوس علي حداد، يقع على الواجهة البحرية لمدينة بومرداس ويتربع عل مساحة تقارب ثلاثة ألاف متر مربع.

وقع الرئيس المدير العام لشركة الاستثمار الفندقي “SIH” اسماعيل شعلال، نهاية الأسبوع المنصرم على اتفاقية بمقر مديرية أملاك الدولة لولاية بومرداس، مكنت المؤسسة التي يدير شؤونها من استعادة فندق تابع لمجمع “ETRHB” لصاحبه علي حداد المتواجد في السجن لتورطه في قضايا فساد، وهو فندق مصنف في خانة أربع نجوم يقع على الواجهة البحرية ويتربع على مساحة تقدر بـ2955 متر مربع ويتكون من 114 غرفة وطابق أرضي و14 طابق علوي.

وتعهد شعلال بالمناسبة، باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإعادة بعث المشروع واستكمال أشغاله، مشيرا إلى أن المشروع سيصبح صرحا سياحيا متميزا. وأن شركة الاستثمار الفندق ستعمل على عصرنته حتى يتماشى مع أحدث المعايير والتقنيات الحديثة المطبقة بفنادق الشركة ومجال الضيافة، بما يضمن خدمات راقية وتجربة فريدة للنزلاء ومن ثمة التعزيز من جاذبية المنطقة وكذا تقديم إضافة للبنية التحتية السياحية لبلادنا.

ويأتي استرجاع الفندق، كتنفيذ وتطبيق تعليمات رئيس الجمهورية المتعلقة بالأملاك المصادرة بموجب أحكام نهائية قضائية، ما جعل الرئيس المدير العام لشركة الاستثمار السياحي رفقة إطارات الشركة ومدير أملاك الدولة لولاية بومرداس عبد الجبار صيلع، مساء يوم الخميس يوقعون على محضر استلام استفادة “سيح” من الأصول والأملاك التي كانت موضوع مصادرة في إطار مكافحة الفساد، وفقا لمخرجات الدورة الأخيرة لاجتماع مجلس مساهمات الدولة.