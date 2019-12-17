تحويل قضية الإستثمار الوهمي بتبسة إلى القطب المتخصص بمجلس قضاء قسنطينة

حولت محكمة تبسة ملف قضية الإستثمار الوهمي بتوطينات بنكية مزيفة إلى القطب الجزائي المختصص بمجلس قضاء قسنطينة.

وحسب المعلومات التي تحوزها”النهار أونلاين”فإن قاضي التحقيق بالغرفة الأولى بمحكمة تبسة قد فتح تحقيقات أوليا في قضية تتعلق بشبهة تبييض الأموال.

وأضافت ذات المصادر أن التحقيقات ستشمل كل ممتلكات المتهمين مما يعتبرها ممتلكات ناتجة عن عائدات إجرامية.

ومن بين المتهمين المودعين في قضية الإستثمار الوهمي، مدير بنك BDL سطيف، ونائب مدير نفس البنك بتبسة، بالإضافة إلى 3 مشتبه فيهم من أصحاب مصانع في حالة فرار.

وحسب ذات المصادر فإن القضية أسفرت عن حجز 5 مصانع ومبلغ مالي يقدر ب 3 ملايير و95 الف أورو.