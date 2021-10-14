تحويل كل أسواق الجملة المتواجدة بالعاصمة إلى سوق خروبة ببومرداس

كشف وزير التجارة كمال رزيق اليوم الخميس، عن تحويل كل أسواق الجملة للمواد الغذائية والخضر والفواكه بالجزائر العاصمة، إلى سوق خروبة ببومرداس. وغيره من الأسواق الجهوية المتواجدة عبر الوطن.

وقال الوزير خلال رده على الأسئلة الشفوية لأعضاء مجلس الأمة، أنه تم تحويل سوق السمار بجسر قسنطينة إلى مدينة خروبة ببومرداس بمجموع 549 محل. مشيرا أن سنة 2015 قامت الدولة بعدة مبادرات لإخراج سوق السمار من العاصمة بالتنسيق مع التجار والولاية ووزارة الفلاحة. لكنها كانت صعبة التحقيق.

وتابع رزيق القول، أن الأوعية العقارية غير ملاءمة ببراقي وخميس خشنة، لأن موقعها الجغرافي خطر لوجود مناطق البترول خاصة ببئر توتة.

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