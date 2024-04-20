تحويل مؤقت لحركة السير عبر هذا الطريق بداية من الغد ولمدة شهر

أعلنت الجزائرية للطرقات السيارة عن تحويل مؤقت لحركة السير بسبب أشغال صيانة فواصل التمدد الجسور لمحول بن رحمون للطريق الاجتنابي بودواو.

وحسب بيان الجزائرية للطرقات تحويل مؤقت لحركة السير سيكون بدءً من يوم الغد ولمدة شهر، وبوتيرة متسارعة 10 أيام لكل جسر.

وأوضح البيان أنه “وفي إطار عملية صيانة فواصل التمدد للجسور المتضررة بالطريق السيار ولإستبدالها بأجزاء جديدة، برمجت مصالح الصيانة للجزائرية للطرق السيارة – جهة الوسط – أشغال استبدال فواصل الجسور الثلاثة لمحول بن رحمون للطريق الاجتنابي بودواو “Aأ 102 “.

وأضاف البيان ولتفادي تعطيل حركة السير تنهي الجزائرية للطرق السيارة إلى علم كافة مستعملي الطريق أنها ستلجأ الى تحويل مؤقت لحركة السير وفق البرنامج التالي:

الجسر ج 2 v بومرداس نحو بودواو عبر الطريق الوطني رقم 05 لمدة 10 أيام.

الجسر ج 1 v الجزائر نحو الطريق الوطني رقم 05 لمدة 10 أيام.

الجسر ج 3 v بودواو نحو محول بومرداس 10 أيام.

كما تعتذر الجزائرية للطرق السيارة عن الازعاج الناتج عن هذه العملية، وتؤكد أخذها كل الاحتياطات اللازمة لتسهيل حركة السير.