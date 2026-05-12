تحويل مؤقت لحركة الشاحنات نحو قسنطينة على الطريق السيار شرق-غرب

أعلنت الجزائرية للطرق السيارة، اليوم الثلاثاء، عن تحويل حركة سير الوزن الثقيل قريبا على مستوى ذراع العطش (ولاية البويرة) باتجاه قسنطينة.

وحسب بيان للشركة، جاء القرار تبعًا للأشغال الجارية، والمتمثلة في عملية إصلاح فواصل التمدد على مستوى جسر ذراع لعطش بالنقطة الكيلومترية 108+606 اتجاه قسنطينة.

ولهذا، تعلم الشركة مستعملي الطريق السيار (A2) أنه سيتم اعتماد تحويل مؤقت لسير مركبات الوزن الثقيل لمدة شهر واحد. من أجل ضمان السير الحسن للأشغال وتأمين محيط الورشة.

ويشمل هذا التحويل مركبات الوزن الثقيل المتجهة نحو قسنطينة، كما يلي:

ابتداءً من محول واد دهوس بولاية البويرة. ثم الطريق الوطني رقم 05. إلى غاية الالتحاق بالطريق السيار عند محول البويرة-شرق بالمنطقة المسماة “الصوندا”.

ويأتي هذا الإجراء في إطار مرافقة أشغال الصيانة، مع تجنيد فرق التدخل وأعوان الدورية لتأمين منطقة الأشغال وتنظيم حركة المرور.

وأكدت الشركة أنه سيتم الإعلان عن تاريخ الشروع في تطبيق هذا التحويل لاحقًا.