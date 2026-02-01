تحويل مؤقت لحركة سير مركبات الوزن الثقيل بهذا الطريق

أعلنت الجزائرية للطرق السيارة كافة مستعملي الطريق السيار A2 أنه سيتم تحويل مؤقت لحركة سير مركبات الوزن الثقيل ابتداء من نهار اليوم الأحد، في إطار أشغال صيانة وإصلاح فواصل الجسر العملاق على مستوى وادي الرخام.

وحسب بيان لذات الهيئة، سيكون التحويل انطلاقًا من محول الجباحية، والمرور عبر الطريق الوطني رقم 25. ثم الطريق الوطني رقم 05 عبر مدينة عمر. وصولًا إلى الطريق الاجتنابي الشرقي لمدينة البويرة، إلى غاية المحول الشرقي لمدينة البويرة.

ودعت الجزائرية للطرق السيّارة جميع مستعملي الطريق السيار A2 إلى توخي الحيطة والحذر واحترام إشارات المرور. ضمانًا لانسيابية الحركة المرورية وسلامة الجميع إلى غاية انتهاء الأشغال.