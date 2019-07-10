تحويل مركز تكوين مهني بمستغانم إلى مركز وطني متخصص في التكوين المهني

قام صبيحة اليوم الأربعاء، الأمين العام لولاية مستغانم، بوحيط العمري، بمعاينة مركز التكوين المهني بن زهرة عبد القادر بخروبة، والذي سيتم تحويله الى مركز وطني متخصص في التكوين المهني.

المركز أنجز سنة 2008، ويبغ عدد المتربصين به 173 اقامة + 240 تمهين.

ويتربع على مساحة أربعة هكتار، يحتوي على عدة مرافق، منها الإدارة بـ 45 موظف، ثمان ورشات، عشرة أقسام، مخبرين للإعلام الآلي، مكتبة، مدرج بطاقة استعاب 296 مقعد، مطعم يقدم 120 وجبة يوميا وداخلية بسعة 60 متربص .

يضمن المركز، التكوين في عدة تخصصات كالخياطة، الحلاقة، الطلاء، التجهيز الداخلي للمركبات والأثاث، مع اضافة تخصص جديد السياحة والفندقة التكوين يُؤطره 12 أستاذ مكون، كما عرف توسعة شملت اضافة ورشات وأقسام أخرى.