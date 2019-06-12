تحويل مكان مهرجانين دوليين إلى مليانة والأغواط

سيتم تغيير مدينتي إقامة المهرجانين الدوليين للموسيقى الأندلسية والموسيقى العتيقة والسماع الصوفي لتستضيفهما مدينتي مليانة والأغواط بدل الجزائر العاصمة وسطيف على التوالي.

وسينظم المهرجان الدولي للموسيقى الأندلسية والموسيقى العتيقة، بمدينة مليانة بدءا من السنة المقبلة،لأن هذا الطبع الموسيقى متجدر في التراث الغنائي

لهذه هذه المدينة المولعة بالفن الأندلسي والتي توجد بها فرق في هذا الطبع منها الجمعية الزيرية الأندلسية لمدينة مليانة

والتي يترأسها الفنان يوسف عزايزية الذي أصبح اليوم محافظا للمهرجان الدولي للموسيقى الاندلسية والموسيقى العتيقة.

كما سينقل المهرجان الثقافي الدولي للسماع الصوفي إلى الأغواط المعروفة بإهتمام سكانها بالسّماع الصوفي الذي يعد من الفنون الروحية الأصيلة والمتجذرة في الولاية وضواحيها.

ويسمح نقل مثل التظاهرة الثقافية إلى مدن داخلية تعاني نقص النشاط الثقافي المتمركز غالبا في المدن الكبرى بإنتعاش النشاط الثقافي

وفتح المجال للتواصل مع المدن الاخرى ثقافيا وفنيا ويخلف حركية اقتصادية وسياحية، حسبما أكدت عنه وزيرة الثقافة، مريم مرداسي

وقد عرفت المهرجانات التي كان عددها 186مهرجانا وتقلص هذا عدد ها لتصبح 77 مهرجانا “في 2016 بعد عملية “مراجعة ميزانية

كل مهرجان ومدته الزمنية” حيث تم الحفاظ على كل المهرجانات الدولية وأصبح عدد المهرجانات الوطنية 31 والمحلية 18 .