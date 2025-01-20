تحويل ملعب “علي لابوانت” من قطاع السكن إلى الرياضة

تقرر تحويل ملعب “علي عمار” المدعو “علي لابوانت” بالدوريرة، من قطاع السكن إلى الرياضة، على هامش الزيارة التفقدية التي قادت وزيرا القطاعان محمد طارق بلعريبي ووليد صادي، على التوالي، إلى ملعب المولودية.

وكشفت وزارة الرياضة اليوم الاثنين، بأن الوزير وليد صادي، قام مرفوقا بوزير السكن والعمران والمدينة محمد طارق بلعريبي، بزيارة تفقدية الى ملعب “علي لابوانت”، وهذا بعد انتهاء كل أشغال الصيانة التي شهدها الملعب

كما أبرز المصدر ذاته، بأن الوزيران صادي وبلعريبي. قاما بتفقد مختلف أجنحة الملعب لاسيما، قاعة المؤتمرات، جناح الشخصيات الهامة “VIP”، غرف تغيير الملابس، قاعة الإحماء، أرضية الميدان.

مشيرة إلى أن الوزيران، ترأسا اجتماعا في نهاية الزيارة، ضم الإطارات المكلفة بإنجاز الملعب، حيث تمّ الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة تضم إطارات من وزارة الرياضة ووزارة السكن والعمران والمدينة. قصد وضع الميكانيزمات والآليات اللازمة لتحويل الملعب من قطاع السكن إلى قطاع الرياضة. مع ضمان التنسيق الدائم مع مصالح الأمن الوطني والحماية المدنية.

كما ستُكلف هذه اللجنة بإحصاء جميع المخططات والأنظمة سواء التقنية أو الالكترونية وتسليمها إلى إطارات قطاع الرياضة.

ليختتم اللقاء بالتطرق إلى ملف التكوين، حيث تمّ الاتفاق على الشروع في تقديم تكوين متخصص للإطارات التي ستكلف بتسيير الملعب.

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