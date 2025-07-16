تحويل ملكية أسهم الطاسيلي لصالح الخطوط الجوية ..العرباوي يترأس اجتماعا لمجلس مساهمات الدولة

عقد مجلس مساهمات الدولة، اليوم الأربعاء اجتماعا برئاسة الوزير الأول، نذير العرباوي، خصص لدراسة الملف المتعلق بتحويل ملكية أسهم شركة طاسيلي للطيران. من مجمع سوناطراك لصالح شركة الخطوط الجوية الجزائرية.

وتندرج هذه العملية الهامة في إطار الرؤية الوطنية لتطوير النقل الجوي الداخلي. الهادفة إلى تعزيز الربط الجوي بين مختلف أرجاء الوطن. وتعزيز جاذبيتها الاقتصادية، فضلا عن تحسين خدمات النقل لفائدة المواطنين.

وجاء هذا تنفيذا للقرار الصادر عن رئيس الجمهورية القاضي بإنشاء شركة طيران وطنية للنقل الداخلي،