كشف المدير العام للشركة الوطنية الخطوط الجوية الجزائرية، تحويل مهام مديرية الطيران المدني الجزائري والأرصاد الجوية إلى هيئة جديدة مستقلة.

ولفت بخوش علاش، اليوم الأحد، الانتباه إلى الوسائل المطروحة لتمويل هذه الهيئة وبالخصوص النابعة من أتاوى الملاحة الجوية.

وحذر بهذا الخصوص أن هذا الإجراء، سيؤثر سلبا على نفقات الخطوط الجوية الجزائرية، إذا ما تم مراجعته بالزيادة.

للإشارة، التصريح جاء على هامش عرض مشروع القانون المحدد للقواعد المتعلقة بالطيران المدني، أمام لجنة النقل والمواصلات بالمجلس الشعبي الوطني.