تحويل نشاط مصنع الخميرة لبوشقوف إلى إنتاج العجائن بدون غلوتين ونشاء الذرة البيضاء

عاين وزير الصناعة، أحمد زغدار، رفقة وزيرة البيئة، سامية موالفي، اليوم الاثنين، مصنع الخميرة لبوشقوف. التابع للمجمع العمومي للصناعات الغذائية (اغروديف) والمتوقف عن النشاط منذ 2002 لأسباب بيئية، تقنية واقتصادية.

ونظرا لاستحالة إعادة بعث هذه الوحدة نظرا لعدة أسباب، أعلن زغدار عن تحويل نشاط هذا المصنع إلى إنتاج العجائن بدون غلوتين ونشاء الذرة البيضاء.

للإشارة، فإن إعادة بعث هذا المصنع بنشاط مغاير سيحافظ على العمال الحاليين في مناصبهم. ويخلق مناصب شغل جديدة بما يقارب 200 منصب عمل مباشر و300 منصب غير مباشر.

فيما سيتم تحويل نشاط إنتاج الخميرة إلى منطقة أخرى خارج الإقليم السكاني.

ويقوم وزير الصناعة بزيارة عمل إلى ولاية قالمة، والتي تندرج في إطار مسعى إعادة بعث المؤسسات الصناعية العمومية المتوقفة والمتعثرة.