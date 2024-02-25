تحويل هاري بوتر إلى مسلسل وهذا موعد العرض

يبدو أن السلسلة الأكثر شعبية في تاريخ السينما في بداية الألفية الثالثة وهي Harry Potter تقترب من العودة من جديد.

وأعلن القائمون على السلسلة خلال الفترة الماضية عن بدء التحضير للعمل الذي سيتحول إلى سلسلة درامية.

ووفقًا لتقرير جديد نشرته صحيفة فاريتي، فإن مسلسل Harry Potter التلفزيوني من المرجح أن يتم عرضه الأول في عام 2026. بعد أن التقت الكاتبة الشهيرة رولينج مؤخرًا مع مديري الاستوديو لمناقشة العرض.

ونقل التقرير تصريحات ديفيد زاسلاف، الرئيس التنفيذي لشركة Warner Bros. Discovery، متحدثاً عن أرباح الربع الرابع للشركة. إن الدفعة الأولى من سلسلة Harry Potter التلفزيونية تهدف إلى الوصول إلى خدمة البث Max في عام 2026. ومن المتوقع أن يمتد المسلسل لسبعة مواسم، مقتبسًا كل كتاب من تأليف ج.ك. رولينج هي سلسلة الكتب الخيالية الأكثر مبيعًا.

وأضاف زاسلاف: “لم نخجل من حماستنا لهاري بوتر”، مشيراً إلى أن الفيلم الأخير في السلسلة من إنتاج شركة .Warner Bros. Pictures تم إنتاجه قبل أكثر من اثنتي عشرة سنة. متابعاً “إنه حضر لقاء في لندن قبل بضعة أسابيع مع رئيس المحتوى في HBO وMax كيسي بلويز وتشانينج دونجي. رئيس تلفزيون Warner Bros، للقاء المؤلف جيه كيه. رولينج حول العرض”.

ولم يتم الإعلان عن أي ممثلين لمسلسل Harry Potter التلفزيوني حتى الآن، لكن WBTV. قالت إنها ستضم طاقمًا جديدًا تمامًا عن سلسلة الأفلام، وكان قد صرح دانييل رادكليف، الذي لعب شخصية “بوتر” في أفلام Warner Bros الثمانية. إنه “بالتأكيد لا يبحث عن ذلك الدور من جديد بأي شكل من الأشكال”.