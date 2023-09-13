تحويل وتسجيل تلاميذ السكنات الجديدة.. وزارة التربية تسدي تعليمات صارمة

أسدت وزارة التربية الوطنية، تعليمات إلى مديري التربية لتسهيل عمليات تحويل وتسجيل التلاميذ الذين استفاد أولياؤهم من عمليات الإسكان. وهذا على مستوى الأقطاب الحضرية أو المجمعات السكنية الجديدة.

وتأتي التعليمات في إطار النصوص والتدابير التنظيمية المعمول بها، حسب بيان للوزارة . كما جاء في البيان ذاته “تعلم وزارة التربية الوطنية أولياء التلاميذ”. “الذين استفادوا من عمليات الإسكان على مستوى الأقطاب الحضرية أو المجمعات السكنية الجديدة، أنه تم إسداء التعليمات إلى مديري التربية”. “لتسهيل عمليات تحويل وتسجيل التلاميذ في إطار النصوص والتدابير التنظيمية المعمول بها”. “بشكل يسمح لأبنائنا من الالتحاق بالمؤسسات التعليمية القريبة من مقر سكناهم ابتداء من اليوم الأول من الدخول المدرسي 2024/2023”.

وأكد وزير التربية الوطنية، عبد الحكيم بلعابد، أن المدرسة تحظى بالأولوية في برنامج رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، ومخطط عمل الحكومة.

كما أشار وزير التربية إلى أن أزيد من 11 مليون تلميذ سيلتحقون بمقاعد الدراسة في هذا الدخول المدرسي الذي لا تفصلنا عنه إلا بضعة أيام.

وأشاد الوزير بالمجهودات التي تقوم بها السلطات المحلية من إدارات ومجالس منتخبة في سبيل تحسين ظروف التمدرس. بالسهر على توفير النقل والإطعام وصيانة وتهيئة المدارس الابتدائية.

كما أشرف وزير التربية الوطنية، بمعية وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، إبراهيم مرّاد. ووزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب والرئيس المدير العام لمجمّع سوناطراك، توفيق حكّار، على مراسم استلام هبة من شركة سوناطراك تتمثل في 60 حافلة موجّهة للنقل المدرسي وتوزيعها على بلديات بـ41 ولاية، مساهمة منها في تحضير الدخول المدرسي 2023-2024.