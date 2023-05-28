تحويل 120 ألف سيارة إلى “سيرغاز” سنة 2022

أعلنت الوكالة الوطنية لتطوير استخدام الطاقة وترشيده عن تحقيقها رقما قياسيا سنة 2022. بتحويل قرابة 120 ألف سيارة أجرة ومركبة خاصة إلى وقود غاز البترول المسال (GPL).

وأشارت الوكالة في بيان لها، أن هذا الإنجاز تم تحقيقه بفضل مساعدات من الدولة تتراوح بين 40 و50 بالمائة من قيمة توريد وتركيب أجهزة غاز البترول المسال. بمبلغ إجمالي للمساعدات قدره 3.4 مليار دينار”.

كما سمحت العملية بتوفير أزيد من 200 ألف طن من الوقود “البنزين” وتجنب انبعاث 122 ألف طن من ثاني أكسيد الكربون. مضيفة أن هذا المشروع شارك فيه حوالي 600 مركب تم اختيارهم مسبقا من مختلف الولايات.

ومن بين الإنجازات التي حققتها الوكالة السنة الماضية في إطار البرنامج الوطني للتحكم في الطاقة. تمويلها المشترك ومرافقتها للقطاعات الأكثر استهلاكا للطاقة مقارنة مع الاستهلاك النهائي الوطني (السكن 46 بالمائة، النقل 29 بالمائة والصناعة 24 بالمائة).

وبالإضافة كذلك إلى قطاع النقل، قامت الوكالة بتمويل 14 دراسة جدوى وسبعة مشاريع إستثمارية مباشرة في قطاع الصناعة. تهدف إلى تنفيذ عمليات تساهم في تحسين الفعالية الطاقوية في الوحدات الصناعية العمومية والخاصة. المستفيدة من هذه المساعدة.

كما أعلنت الوكالة عن شروعها في إنجاز العديد من محطات الطاقة الشمسية الكهروضوئية. للإنتاج الذاتي للطاقة في مباني قطاع الخدمات. مشيرة إلى مشاركتها في تمويل توريد واستبدال 10200 جهاز إضاءة تقليدي للإنارة العمومية بأخرى عالية الأداء الطاقوي. لصالح 18 بلدية مستفيدة.

وبعد تنفيذها في سنة 2022 جميع ما تبقى من البرامج السابقة الموكلة إليها في إطار البرنامج الوطني للتحكم في الطاقة. وتسعى الوكالة بـ “حافز أكبر” لتنفيذ برنامج “أكثر طموحا” للفترة 2023-2030.

ويأتي هذا البرنامج “تماشيا” مع أهداف الإستراتيجية الوطنية للإنتقال الطاقوي المحددة من طرف السلطات العمومية. وذلك لـ”توفير الطاقة الأولية بنسبة 10 بالمائة. وتطوير إنتاج الطاقة المتجددة على نطاق واسع سواء، بحلول عام 2030″.