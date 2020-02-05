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تحويل 18 تلميذا من متوسطة الفايجة إلى مستشفى السوقر بتيارت

أخبار الجزائر
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تحويل 18 تلميذا من متوسطة الفايجة إلى مستشفى السوقر بتيارت
بقلم مالك جلباني

استنفر صباح اليوم الأربعاء، مستشفى السوقر جميع مصالحه بعد أن استقبلت مصلحة الاستعجالات 18 تلميذا من متوسطة الفايجة بعد تعرضهم لتسمم جماعي.

وعلم من مصادر محلية أن التلاميذ الذين تتراوح اعمارهم بين 12 و14 يقيمون بداخلية متوسطة توراك محمد بالفايجة، حيث تفاجأ مسؤولو المؤسسة التربوية بإرتفاع الحمى وآلام شديدة على مستوى اللوزتين ليتم نقلهم على جناح السرعة الى مستشفى السوقر .

وحسب مصدر طبي آخر، فيرجح ان يكون التلاميذ قد تعرضوا لتسمم بعد تعرضهم الى الإسهال في انتظار نتائج التحاليل.

وعلمت “النهار أون لاين”، أن مدير الصحة قد تنقل إلى المستشفى للوقوف على الحادثة عن كثب ومعرفة سبب الآلام التي أصيبوا بها والقضية للمتابعة.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=768960

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