تحويل 323 شخصا خالفوا الحجر الصحي في يوم واحد بالبليدة

قامت مصالح أمن ولاية البليدة بتحويل 323 شخصا خالفوا قانون الحجر الصحي الجزئي، منهم 167 منهم بسبب عدم ارتداء الكمامات و156 بسبب مخالفة وقت الحجر.

أين تم تحرير مخالفات في حقهم وانجاز ملفات جزائية ضدهم أرسلت للعدالة. كما تم وضع 5 مركبات و8 دراجات نارية في المحشر، وهذا من تاريخ 14/07/2020 الى غاية صبيحة 15/07/2020.

العملية جاءت في إطار العمل المنوط بقوات الشرطة للحد من انتشار فيروس كورونا، عن طريق تطبيق الإجراءات الخاصة بالحجر الصحي لضمان أمن المواطنين والحفاظ على صحتهم حسب خلية الاعلام بأمن البليدة.