تحويل 6 أطفال من تقرت إلى مستشقى الحروق بزرالدة عبر المروحية

تنقل والي ولاية تقرت إلى مستشفى سليـمان عميرات في أعقاب الحادث الأليم الذي تعرّض له ستة أطفال. أصيبوا بحروق متفاوتة الخطـورة داخل منـزلهم بدائرة الحجيرة.

وتنقّل والي الـولاية مــرفوقاً باللجـنة الأمنية، ورئيس المجلس الشعبي الولائي، والأمين العام للولاية، ومدير الصحـة، إلى مستشفى سليمان عميرات للاطلاع ميدانياً على وضعية الضحايا وظروف التكـفل الطبي بهم.

وخلال هذه الزيارة، أسدى الوالي تعليمات بتحــويل الأطفال المصابين إلى مستشفى الحروق بزرالـدة بواسطة مروحية خاصة. وذلك بناءً على توصية الأطباء المعالجين. ضماناً لتلقيهم الرعاية الطبية المتخصصة والضرورية في أحسن الظروف.

div>

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور