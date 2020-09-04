تعتبر”تحيا السينما” همزة وصل بين حاملي المشاريع السينمائية والسمعية البصرية والمانحين من منتجين وممولين.

و أُنشئت مؤخرا ارضية رقمية “تحيا السينما” موجهة لمحترفي الفن السابع والسمعي البصري الذين يمكنهم الآن إيجاد مصادر للتمويل في الجزائر والخارج قصد انجاز مشاريعهم.وتهدف هذه الأرضية “إلى ربط جسور التواصل بين محترفي قطاع السمعي البصري والسينما بالجزائر من خلال توفير فرص لتمويل وانتاج مشاريع أفلامهم”.

وسيتمكن مستخدمو هذه الشبكة من الولوج إلى المعلومات والوسائل الضرورية لتكوينهم في مهن السينما والسمعي البصري بالجزائر والخارج.

كما تقترح الأرضية قائمة تضم قاعات ونوادي السينما النشطة إضافة إلى قائمة المهرجانات السينمائية عبر العالم.

وينوي أصحاب الأرضية المساهمة في “بروز حركية تشجع الاتصال بين محترفي السينما والسمعي البصري”.

وتهدف “تحيا السينما” أيضا إلى “ترقية فرص” التكوين في كتابة وإخراج وإنتاج وتوزيع الأفلام.