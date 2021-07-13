تحييد 19 إرهابيا وتدمير 41 مخبأ خلال السداسي الأول من 2021

نفذت وحدات ومفارز للجيش الوطني الشعبي، خلال السداسي الأول من سنة 2021، عديد العمليات التي تؤكد التزامه بواجب الحفاظ على الأمن والسكينة ببلادنا.

وحسب حصيلة لوزارة الدفاع الوطني، اليوم الثلاثاء، تم خلال هذه الفترة، تحييد 19 ارهابيا، حيث تم القضاء على 9 إرهابيين، وتوقيف 5 آخرين، فيما استسلم 5 إرهابيين.

بالإضافة إلى توقيف، 72 عنصر دعم للجماعات الارهابية، وتدمير 41 مخبأ، و84 قنبلة تقليدية الصنع ومدفع هاون.

كما استرجعت مفارز الجيش، 302 قطعة سلاح من بينها 29 كلاشنيكوف، و256 بندقية من مختلف الأصناف، و16 مسدسا آليا ومنظومة صواريخ مضادة للطائرات من نوع “ستريلا M2”.

بالإضافة الى 27 قذيفة من مختلف العيارات، و290909 طلقة بارود، و35 شريط ذخيرة و2.8 قنطار من البارود.