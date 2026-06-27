تحييد 23 إرهابيا وتوقيف 147 عنصر دعم خلال السداسي الأول من 2026

تمكنت وحدات ومفارز الجيش الوطني الشعبي، من تحييد 23 إرهابي وتوقيف 147 عنصر دعم خلال 6، واسترجاع 49 قطعة سلاح ناري من مختلف الأصناف، بالإضافة إلى كميات معتبرة من الذخيرة خلال السداسي الأول من 2026.

وجاء في بيان لوزارة الدفاع الوطني “في سياق تنفيذ مهامه الدستورية الرامية إلى حماية الوطن والدفاع عن أمنه. واستقراره، واصل الجيش الوطني الشعبي خلال السداسي الأول من سنة 2026 مضاعفة جهوده الحثيثة. لاجتثاث فلول الإرهاب ببلادنا والتصدي بكل حزم للجريمة المنظمة بكافة أشكالها. حيث أثمرت العمليات المنفذة عن تحقيق نتائج ميدانية نوعية، تعكس صوابية المقاربة المُتبناة. من طرف القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي وكذا الكفاءة العملياتية العالية والجاهزية الدائمة لقواتنا المسلحة. حيث تمكنت وحدات ومفارز الجيش الوطني الشعبي من تحييد 23 إرهابي وتوقيف 147 عنصر دعم. واسترجاع 49 قطعة سلاح ناري من مختلف الأصناف، بالإضافة إلى كميات معتبرة من الذخيرة”.

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